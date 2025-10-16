Versión Impresa
¡Atención! Se habilitará una de las vías en kilómetro 24 de CAES

  • Por Geber Osorio
15 de octubre de 2025, 21:37
Luego de 10 días se volverá a habilitar una de las vías en área del derrumbe. (Foto: Municipalidad de Villa Canales)

Han pasado 10 días desde que se registró el derrumbe de grandes proporciones en esa área.

La Municipalidad de Villa Canales y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informaron que a partir de las 04:00 de la mañana de este jueves, se habilitará una de las vías en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.

Esto se da tras 10 días de trabajos que se han llevado a cabo en el área afectada por un derrumbe de grandes proporciones, donde se han registrado más deslaves en días anteriores, debido a las constantes lluvias.

La vía que será habilitada es la que conduce con dirección hacia la ciudad capital, para que el transporte liviano y transporte extraurbano puedan transitar en el sector.

A partir de las 4:00 de la mañana se habilitará el paso vehicular. (Foto: Municipalidad de Villa Canales)
Volverán a cerrar

El transporte pesado continuará circulando por medio de las vías alternas, siendo estas por la VAS y las vueltas de El Mirador en Villa Canales, indicaron las autoridades.

A las 9:00 de la mañana, se cerrará nuevamente el paso vehicular para continuar con las labores finales de bacheo menor, logrando así recuperar la carpeta asfáltica, indicó Covial.

Esto será una prueba de 24 horas y conforme transcurran las horas, se irá informando de lo que va a proceder, según comentó dicha municipalidad.

