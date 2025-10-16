¡Atención! Se habilitará una de las vías en kilómetro 24 de CAES

Han pasado 10 días desde que se registró el derrumbe de grandes proporciones en esa área.
La Municipalidad de Villa Canales y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informaron que a partir de las 04:00 de la mañana de este jueves, se habilitará una de las vías en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.
Esto se da tras 10 días de trabajos que se han llevado a cabo en el área afectada por un derrumbe de grandes proporciones, donde se han registrado más deslaves en días anteriores, debido a las constantes lluvias.
La vía que será habilitada es la que conduce con dirección hacia la ciudad capital, para que el transporte liviano y transporte extraurbano puedan transitar en el sector.
Volverán a cerrar
El transporte pesado continuará circulando por medio de las vías alternas, siendo estas por la VAS y las vueltas de El Mirador en Villa Canales, indicaron las autoridades.
A las 9:00 de la mañana, se cerrará nuevamente el paso vehicular para continuar con las labores finales de bacheo menor, logrando así recuperar la carpeta asfáltica, indicó Covial.
Esto será una prueba de 24 horas y conforme transcurran las horas, se irá informando de lo que va a proceder, según comentó dicha municipalidad.