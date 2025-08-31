Versión Impresa
Cielo nublado: así estará el clima durante el primer día de septiembre

  • Por Jessica González
31 de agosto de 2025, 15:06
El día estará soleado, pero habrá lluvias y nublados por la tarde. (Foto: Shutterstock)

Sal preparado, por la mañana habrá sol, pero por la tarde el clima cambiará.

Para este lunes 1 de septiembre se espera una mañana soleada y un ambiente muy cálido. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que por la tarde habrá nublados parciales y lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en Petén, Franja Transversal del Norte, sur de Valles de Oriente y el Pacífico.

Debido a la humedad que hay en el ambiente, las autoridades recomiendan evitar las zonas de riesgo.

