"Oli" necesita de tu apoyo, únete a la causa

"Oli" está pasando por un mal momento y necesita de tu apoyo.
La familia de Orlando Posadas clama por ayuda, pues "Oli", como muchos lo conocen, está enfrentando una de las batallas más duras de su vida.
Oli fue intervenido de emergencia a causa de una sepsis severa y una diverticulitis grado 4.
Actualmente se encuentra en cuidados intensivos del hospital.
Amigos y familiares se han unido en oración esperando que Oli salga pronto de esta crisis.
Lamentablemente, el hospital está generando cuentas muy elevadas, que a la familia le está costando superar.
Es por ello que acuden a los guatemaltecos que se quieran unir a esta causa y apoyar.
Si quieres dar tu aporte, puedes depositar a la Cuenta Monetaria del Banco Industrial: 8000001555, a nombre de Elizabeth Recinos Cueto.