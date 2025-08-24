¡Lluvia desde el mediodía! Así estará el clima este lunes 25 de agosto

Este lunes sal de casa bien abrigado y con paraguas.
Este próximo lunes 25 de agosto amanecerá con nubosidad dispersa y ambiente cálido.
Sin embargo, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), desde el mediodía comenzará a caer la lluvia, acompañada de tormenta eléctrica.
Las fuertes lluvias afectarán la mayor parte del territorio nacional y provocarán vientos fuertes y caída de granizo.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y evitar las vías peligrosas.