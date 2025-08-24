Versión Impresa
¡Lluvia desde el mediodía! Así estará el clima este lunes 25 de agosto

  • Por Jessica González
24 de agosto de 2025, 14:52
Para este lunes 25 de agosto se esperan fuertes lluvias. (Foto: Pexels)

Este lunes sal de casa bien abrigado y con paraguas.

Este próximo lunes 25 de agosto amanecerá con nubosidad dispersa y ambiente cálido.

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), desde el mediodía comenzará a caer la lluvia, acompañada de tormenta eléctrica.

Las fuertes lluvias afectarán la mayor parte del territorio nacional y provocarán vientos fuertes y caída de granizo.

Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y evitar las vías peligrosas.

