La SAT anuncia subasta de laptops, computadoras y más

  • Por Jessica González
24 de agosto de 2025, 13:09
La subasta será en zona 13. (Foto: Pexels)

Varios aparatos abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta en los próximos días.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a través de la Intendencia de Aduanas, anunció una subasta pública de varios aparatos tecnológicos.

La subasta se realizará en la 10a. avenida 6-75, bulevar Juan Pablo Segundo, zona 13. Estará abierta del 6 de junio al 5 de septiembre.

Entre los artículos subastados estarán una computadora sin monitor, laptops y pantallas interactivas, entre otros.

Para más información ingresa aquí.

Al llegar debes presentar tu documento de identificación DPI, licencia de conducir o pasaporte.

