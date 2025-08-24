La SAT anuncia subasta de laptops, computadoras y más

Varios aparatos abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta en los próximos días.
OTRAS NOTICIAS: La SAT anuncia subasta de vehículos
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a través de la Intendencia de Aduanas, anunció una subasta pública de varios aparatos tecnológicos.
La subasta se realizará en la 10a. avenida 6-75, bulevar Juan Pablo Segundo, zona 13. Estará abierta del 6 de junio al 5 de septiembre.
Entre los artículos subastados estarán una computadora sin monitor, laptops y pantallas interactivas, entre otros.
Para más información ingresa aquí.
Al llegar debes presentar tu documento de identificación DPI, licencia de conducir o pasaporte.