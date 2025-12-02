¿Por qué estas formaciones geológicas parecen talladas por los Dioses?

-

Los Riscos de Momostenango son impresionantes formaciones naturales de Guatemala moldeadas por el tiempo.

Entre montañas cubiertas de neblina y caminos rurales que serpentean entre bosques de pino, se alzan los majestuosos Riscos de Momostenango, una de las formaciones naturales más impresionantes y singulares del altiplano guatemalteco.

Estas estructuras, conocidas como las raíces enhiestas de montañas desaparecidas, están cubiertas de minúsculos granos minerales que, según la luz del día, despiden reflejos de una extraña fascinación, creando un espectáculo visual que cautiva a todo visitante.

Con el paso de los siglos, el viento y el agua moldearon la tierra hasta formar torres, agujas y columnas naturales que parecen talladas por la mano del tiempo. Su color ocre contrasta con el verde del paisaje, generando una vista única que convierte a los Riscos en la bandera ecoturística de Totonicapán.

Esta es la vista área de los riscos. (Foto: Redes Sociales)

Ubicación y acceso

Para llegar a los Riscos de Momostenango desde la Ciudad de Guatemala, el viaje toma aproximadamente cinco horas. Se debe recorrer la Carretera Interamericana (CA-1) hasta el sector de Cuatro Caminos, y de allí tomar el cruce hacia San Francisco El Alto.

Las señales que indican el camino hacia los Riscos guían al visitante por una ruta de montaña que, tras una curva pronunciada a la derecha y un desvío hacia la izquierda, conduce al destino final. El trayecto ofrece paisajes espectaculares, con vistas amplias del altiplano central y de las comunidades que rodean Momostenango.

Servicios y atractivos

Los Riscos no son un centro turístico masivo, sino una región tranquila y natural, ideal para quienes buscan experiencias auténticas. En los alrededores es posible encontrar pequeños hospedajes, restaurantes de comida típica y puntos de observación donde los visitantes pueden disfrutar del paisaje y tomar fotografías.

Su cercanía con la ciudad de Quetzaltenango, a solo media hora de distancia, lo convierte en una parada ideal para excursionistas y viajeros que recorren el occidente del país.

Los riscos de Momostenango están en el casco urbano. (Foto: Retalhuleu.com)

Más allá de su belleza natural, Momostenango conserva una rica herencia cultural maya-quiché, fruto del mestizaje que caracteriza a sus habitantes. Durante la época colonial, los españoles lo denominaron Santiago Momostenango, y ya en el siglo XVIII el Arzobispo Cortés y Larraz describió la zona como un territorio fértil, productor de maíz, lana y ganado menor.

Según los relatos locales, el lugar fue fundado por Diego Vicente y sus acompañantes, quienes eligieron una planicie protegida por montañas y con abundante agua, esencial para la vida.

El nombre Momustitlán, de origen tlaxcalteco, significa "Cada día en la muralla", una referencia directa a las murallas naturales que forman los Riscos, esas columnas de tierra que siguen en pie como testimonio de la fuerza del tiempo y la naturaleza.

Hoy, los Riscos de Momostenango son un símbolo de identidad para Totonicapán y un destino ecoturístico que combina historia, geología y cultura viva, invitando a los viajeros a descubrir la magia del altiplano guatemalteco.

Lo sabías

Los Riscos de Momostenango gozan de protección oficial. El área fue declarada Parque Nacional en 1955 y es catalogada como un área protegida por sus curiosas formas de arenisca, un estatus que realza su valor ecoturístico en Totonicapán.

Geológicamente, estas estructuras son únicas en Guatemala. Las torres naturales, formadas por la erosión sobre material volcánico, son comparadas con las "chimeneas de hadas" de otras partes del mundo, atrayendo a geólogos y amantes de la naturaleza.

Fuente: Portal del Sistema de Información Cultural de Guatemala (Ministerio de Cultura y Deportes).