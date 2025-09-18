Así fue el trágico accidente donde falleció adolescente en Petén (video)

Las impactantes imágenes muestran cómo la adolescente y una amiga se pasan el alto.
EN CONTEXTO: ¡Luchó por su vida! Adolescente de 15 años muere tras fatal accidente en Petén
Wendy Dayana Portillo, de 15 años edad, falleció luego de estar varios días luchando por su vida en cuidados intensivos del Hospital de San Benito, Petén.
La adolescente sufrió un accidente de tránsito el pasado 7 de septiembre, en donde estuvo involucrada una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC).
El día del accidente, Portillo iba acompañada de otra adolescente, identificada como Adonay Trujillo, quien sobrevivió pero aún recibe atención especial en un hospital de la capital.
Un video salió a luz, el cual muestra cómo las adolescentes se cruzaron la calle sin respetar el alto, cuando una patrulla pasó y colisionó con ellas.
Mira aquí las imágenes:
Familiares, amigos y compañeros han manifestado su pesar y recordaron a la joven como una entusiasta del deporte y la música, cuyo legado deja un vacío irreparable.