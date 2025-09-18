¡Luchó por su vida! Adolescente de 15 años muere tras fatal accidente en Petén

La menor de 15 años estuvo 10 días en el intensivo.
Wendy Dayana Portillo, de 15 años edad, falleció luego de estar varios días luchando por su vida en cuidados intensivos del Hospital de San Benito, Petén.
La adolescente sufrió un accidente de tránsito el pasado 7 de septiembre, en donde estuvo involucrada una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC).
El día del fatal accidente, Portillo iba acompañada de otra adolescente, identificada como Adonay Trujillo, quien sobrevivió pero aún recibe atención especial en un hospital de la capital.
La noticia ha generado consternación en Petén, especialmente en las agrupaciones donde Portillo participaba activamente, como El Shaddai Drum & Bugle Corps y el equipo deportivo Acafut Tigritos de Flores.
Familiares, amigos y compañeros han manifestado su pesar y recordaron a la joven como una entusiasta del deporte y la música, cuyo legado deja un vacío irreparable.