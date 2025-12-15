Video: Así fue el accidente múltiple en Santa Catarina Pinula

-

Un accidente múltiple se registró en el kilómetro 15.5, entre un bus escolar, un tráiler y un vehículo liviano la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

Bomberos Municipales y Voluntarios estabilizaron y trasladaron a 10 pacientes a diferentes centros asistenciales. Los vehículos ya fueron retirados con apoyo de la Policía Municipal de Tránsito.

Agentes de la PMT regularon el tránsito y ya se encuentra libre el paso de esta ruta. (Foto: Redes Sociales)

En el video se puede observar el momento en el que un tráiler se incorpora hacia la vía principal cuando el bus escolar pierde el control tratando de no colisionar contra el tráiler y se cruza a los carriles contrarios, impactando con el vehículo.

Asimismo se puede notar que además de los daños a los vehículos, el bus derribó un poste de electricidad que estaba colocado en el arriate central.