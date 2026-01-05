Cambios en el TSE, MP y CC, marcarán el rumbo del país, advierte Bernardo Arévalo

-

El Colegio de Abogados elegirá a los representantes que participarán en la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El presidente Bernardo Arévalo, pidió a la ciudadanía estar alertas.

El presidente Bernardo Arévalo advirtió que Guatemala inicia un año decisivo para la defensa y consolidación de la democracia y subrayó la trascendencia de los procesos de elección de autoridades en instituciones clave del Estado, en el marco de las denominadas elecciones de segundo grado.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el mandatario señaló que el país enfrenta "un año crucial, en que como país estamos llamados a rescatar, defender y consolidar nuestra libertad y nuestra democracia".

El gobernante anunció que a partir del lunes 5 de enero se activan los procesos para elegir nuevas autoridades en cuatro entidades fundamentales para el funcionamiento institucional.

El mandatario señaló la importancia de las elecciones de segundo grado. (Foto: SCSP / Soy502)

Arévalo detalló que se trata del relevo de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y aseguró que las decisiones que toman las personas al frente de estas instituciones inciden directamente en la justicia, la transparencia y el bienestar de la población.

El mandatario alertó que estos procesos representan "un enorme reto para nuestra democracia", al advertir que actores que "durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones".

No obstante, afirmó que el momento también abre una oportunidad para que la ciudadanía honesta frene esa amenaza.

Primera votación este lunes

En su mensaje, recordó que el proceso inicia con la designación de representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para la elección de magistrados del TSE. La cual se realizará durante este lunes 5 de enero.

"Con esto se dará inicio a un proceso que va a impactar en el destino de nuestras futuras elecciones, en el futuro del voto de todos los guatemaltecos, en el destino de nuestras decisiones libres", aseguró el presidente.

Arévalo remarcó que, históricamente, estas designaciones se realizaron "en las sombras de espaldas al pueblo", situación que, según señaló, favoreció la impunidad y los abusos.

El presidente pidió a los ciudadanos honrados participar en las elecciones. (Foto: SCSP / Soy502)

Por ello, sostuvo que la elección de nuevas autoridades "nos concierne a todas y todos" y requiere una vigilancia ciudadana activa para garantizar procesos "limpios, legítimos, libres y justos".

El mandatario también hizo énfasis en la necesidad de que personas íntegras y capaces se postulen para dirigir estas instituciones.

Advirtió que no se puede permitir que "operadores de intereses oscuros" continúen controlando espacios clave del Estado.

En ese sentido, afirmó que desde el Ejecutivo cumplirá con su responsabilidad de designar, donde corresponda, a personas honestas y comprometidas con la democracia.

El presidente hizo un llamado explícito a ciudadanos honestos y profesionales comprometidos a participar activamente en las elecciones de segundo grado, tanto como candidatos como en la vigilancia de los procesos.

Arévalo reiteró que el futuro de Guatemala depende de la participación responsable de toda la sociedad.