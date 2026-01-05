Donald Trump dice que Cuba está "a punto de caer"

El mandatario estadounidense hizo una advertencia al régimen cubano.
El presidente Donald Trump declaró el domingo que Cuba estaba "a punto de caer" después de que las fuerzas estadounidenses detuvieran al líder de su aliado Venezuela, restando importancia a la necesidad de cualquier acción militar estadounidense en la isla.
"Cuba está a punto de caer", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, afirmando que sería difícil para La Habana "resistir" sin el petróleo venezolano fuertemente subsidiado.
"No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está desmoronando".