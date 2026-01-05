EN VIVO: Bernardo Arévalo realiza cadena nacional este domingo 4 de enero

El presidente de Guatemala realizó un mensaje a la nación en el cuál pidió a los guatemaltecos vigilar los procesos de elección en instituciones como el MP, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
El presidente Bernardo Arévalo dio un mensaje a la nación durante la noche de este domingo 4 de enero a las 20:00 horas. El mandatario aseguró que a partir de este 5 de enero inician los procesos de elecciones en instituciones clave del país.
Durante su mensaje, Arévalo explicó que este lunes se realizará una votación en el Colegio de Abogados para elegir los integrantes de la Comisión Postuladora para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Hago un llamado a las y los guatemaltecos para vigilar este proceso", destacó el gobernante en su mensaje.
El mandatario pidió vigilar y que los "buenos guatemaltecos se postulen". Señaló que este año 2026 será decisivo ya que habrá cambios en los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y un nuevo proceso de elección para Fiscal General del Ministerio Público.