Esto se sabe sobre ataque armado en zona 14

Momentos antes del ataque armado, hombres habrían asaltado a un conductor.

EN CONTEXTO: Ataque armado en zona 14 deja a un hombre herido

Durante la mañana del domingo 11 de enero, se reportó a un hombre herido con arma de fuego luego de haberse originado un ataque armado en 10a. avenida y 12a. calle de la zona 14.

Ataque armado en la 10.ª avenida y 12.ª calle, zona 14. Como resultado, un hombre resultó herido en la región de la mano.



Fue llevado a la emergencia del hospital Roosevelt. #CVBalServicio pic.twitter.com/dphqE9kaFf — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 11, 2026

Luego de validar con testigos y la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), se identificó al hombre herido como José "N", quien habría sido un presunto asaltante, qué momentos previos habría despojado de sus pertenencias a ciudadanos.

Un video de las cámaras de seguridad de la zona, muestran cómo se conducía en un transporte de dos ruedas, en compañía de otro hombre, identificado como Erick "N", que desciende del transporte para iniciar el robo.

Posteriormente, al escapar de la escena, son interceptados por un guardia de seguridad privada, que logra derribar a uno de ellos. Mientras que el hombre con heridas de bala en la mano huye corriendo en sentido contrario al encuentro.

Presuntos motoladrones capturados en zona 14



Agentes de la comisaría 13, en la 10 avenida y 12 calle de la zona 14, capturaron a José "N" de 21 años y Erick "N" de 31 años, quienes asaltaban con cuchillo, se desplazaban en una motocicleta con placa M-041LML. pic.twitter.com/5yEno84Fqr — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 11, 2026

La PNC recuperó las pertenencias robabas y un arma blanca.

También se validó que Erick "N" poseía tres antecedentes, por los delitos de posesión para el consumo, portación ilegal de arma de fuego y violencia contra la mujer.

El presunto delincuente herido fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.