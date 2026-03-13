Proponen incrementar bono de riesgo para los agentes de la PNC

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Iniciativa busca dignificar la labor policial y fortalecer la seguridad ciudadana.

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En el Congreso se presentó un proyecto de ley que busca incrementar el bono de riesgo que reciben los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). La propuesta plantea aumentar el beneficio en Q1,000, lo que elevaría el monto actual de Q400 a Q1,400 mensuales para los efectivos policiales.

El director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, señaló que cualquier iniciativa que represente beneficios para los agentes resulta importante para la institución, debido al nivel de riesgo que enfrentan diariamente.

"Para nosotros todo lo que sea de beneficio para la institución es importante. Todos sabemos que la Policía Nacional Civil está en riesgo precisamente por los atentados por parte de grupos criminales organizados, no sólo de pandillas sino también de otros grupos", expresó.

Un proyecto de ley busca incrementar el bono de riesgo que reciben los agentes PNC. La propuesta plantea aumentar el beneficio en Q1,000, lo que elevaría el monto actual de Q400 a Q1,400 mensuales para los efectivos policiales. El director de la PNC David Boteo, señaló: pic.twitter.com/1MUQYMWka8 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 13, 2026

Boteo explicó que los agentes policiales se enfrentan con frecuencia a estructuras delictivas dedicadas a delitos como robo de vehículos y secuestros, lo que genera enfrentamientos constantes.

"El tema de las estructuras criminales que se dedican al robo de vehículos, a los secuestros. Generalmente hay enfrentamientos a diario con delincuentes y por lo tanto el bono de riesgo es importante tomando en consideración que el trabajo de la Policía Nacional Civil es un trabajo distinto en el cual diariamente se arriesga la vida", agregó.

Mejora de condiciones

Según explicó el vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso y diputado ponente de la iniciativa, Nery Ramos, la iniciativa pretende fortalecer a la institución policial mediante una mejora en las condiciones económicas de sus agentes, quienes enfrentan riesgos constantes en el cumplimiento de sus funciones.

El diputado Nery Ramos propone aumentar en Q1,000 el bono de riesgo para agentes de la PNC. (Imagen: captura de pantalla)

"El propósito es contribuir desde el Congreso de la República al fortalecimiento de la seguridad de los guatemaltecos y para ello es urgente fortalecer a la Policía Nacional Civil, tanto con una dignificación económica y laboral", afirmó Ramos.

“ Generalmente hay enfrentamientos a diario con delincuentes, por lo tanto el bono de riesgo es importante porque el trabajo de la PNC es distinto y se arriesga la vida. ” David Boteo , Director de la PNC

Beneficios sin implementarse

El diputado recordó que en 2024 el Congreso aprobó el Decreto 35-2024, que establece varios derechos laborales para los policías, como acceso a alimentación, uniformes, atención médica, un bono anual y ajustes salariales periódicos. Sin embargo, señaló que estos beneficios aún no se han implementado plenamente.

"Desafortunadamente, más de un año después, no han desarrollado los reglamentos. De esa cuenta, los efectivos policiales siguen con las mismas carencias de antes", señaló.

Ramos también mencionó que dentro del presupuesto se destinaron Q32 millones para la construcción del Hospital de la Policía, proyecto que, según indicó, no registró avances durante el año pasado.

El diputado Nery Ramos afirma que el objetivo es dignificar la labor policial y fortalecer la seguridad ciudadana. (Foto: Congreso Guatemala)

En ese contexto, el legislador cuestionó una propuesta del Ministerio de Gobernación que contempla cerrar los comedores para agentes policiales y sustituirlos por un bono de alimentación de Q500 mensuales.

"Escuchamos algunas propuestas provenientes del Ministerio de Gobernación de sacrificar un derecho laboral de los policías, que es el derecho a la alimentación, a cambio de un bono de 500 quetzales. Yo creo que no es la solución correcta en este caso", expresó.

Frente a esa alternativa, Ramos planteó que la medida más adecuada sería fortalecer el bono de riesgo que ya reciben los agentes. Además, agregó que la propuesta busca reconocer el peligro constante que enfrentan los policías al combatir estructuras criminales.

Cierre de comedores

Mientras tanto, autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que existe una instrucción para cerrar los comedores destinados a los agentes policiales y sustituir ese beneficio por un bono económico.

El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, explicó que la medida busca establecer un apoyo económico uniforme para todo el personal. "El señor Ministro de Gobernación dio una instrucción clara: hay que cerrar los comedores y dar el bono de alimentación, que sea parejo para que todos los agentes y el personal de la policía sea beneficiado", indicó.

Solórzano reconoció que el proceso enfrenta algunos obstáculos legales, aunque aseguró que ya se trabaja en una propuesta normativa para implementarlo.

"Tenemos que buscar la salida legal. Ya tenemos una propuesta que le parece al Ministro, de hacer un acuerdo gubernativo. Vamos a hablar con el señor Presidente para que esto sea rápido e inmediato", afirmó.

“ El señor Ministro de Gobernación dio una instrucción clara: hay que cerrar los comedores y dar el bono de alimentación, que sea parejo para que todos los agentes y el personal de la policía sea beneficiado. ” Estuardo Solórzano , Viceministro de Gobernación

En esa misma línea, el asesor jurídico del Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Ríos, indicó que el bono de alimentación tendría una proyección inicial de Q500 mensuales por agente y que ya se cuenta con la base jurídica para su implementación. "No hay posibilidad alguna de que el tema de los comedores continúe", sostuvo.

El funcionario agregó que el proyecto de acuerdo gubernativo deberá pasar por varias instancias, entre ellas la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, antes de su aprobación final.