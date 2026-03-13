¿Buscas empleo? El Irtra abre una nueva vacante

El Irtra habilitó una nueva vacante para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.
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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció por medio de sus redes sociales que ha abierto una nueva vacante para este 2026.
La plaza es para Supervisor de Seguridad e Higiene, en el parque de Xocomil.
Los requisitos para aplicar son:
- Ser estudiante de los tres primeros años de Ingeniería Industrial.
- Contar con experiencia de 2 a 4 años en puesto de supervisión de SSO.
- Tener conocimientos sólidos de la legislación guatemalteca de SSO, protocolos de emergencia, primeros auxilios y gestión de riesgos.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
Tienes hasta el 20 de marzo para enviar tu CV al correo asisrrhh2.reu@irtra.org.gt