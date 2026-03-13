Al Macarone presenta su nueva imagen de marca

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Al Macarone presentó oficialmente su nueva imagen corporativa, marcando el inicio de una nueva etapa en la evolución de la compañía. El lanzamiento se realizó de manera simultánea a nivel interno y externo, reafirmando su compromiso con sus colaboradores, clientes, franquiciados y aliados estratégicos.

Durante la actividad, directivos de la compañía reafirmaron que este rebranding es mucho más que un cambio visual. Es el resultado de un proceso profundo de análisis, planeación estratégica y trabajo colaborativo, orientado a reflejar con mayor claridad quién es Al Macarone hoy y hacia dónde se dirige como marca.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

El cambio forma parte de una estrategia basada en tres pilares: el fortalecimiento del equipo interno, la redefinición de la propuesta de valor y la reconstrucción de la marca. Además, honra su historia y sus valores, al tiempo que responde a un entorno dinámico y a las nuevas formas de conectar con los consumidores.

“ La evolución de nuestra imagen nace desde adentro: desde nuestra historia, nuestra gente y la forma en la que vivimos la marca todos los días. Este cambio busca fortalecer nuestra identidad sin perder la esencia familiar y cercana que nos ha caracterizado. ” Andrea Bolaños , gerente de Marketing.

Uno de los elementos más representativos de esta evolución es la renovación de la figura icónica de la marca, Al, quien deja de ser únicamente un personaje para convertirse en el rostro que representa a la familia Al Macarone.

La nueva identidad se implementará de forma progresiva en todos los puntos de contacto de la marca, incluyendo restaurantes, franquicias, materiales físicos, plataformas digitales y comunicación corporativa.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Una marca con casi 50 años y nuevas metas de crecimiento

Fundada en 1977 en la Ciudad de Guatemala, Al Macarone está próxima a cumplir cinco décadas de presencia en el mercado nacional. La marca nació con el objetivo de ofrecer pizza a un público amplio en una época en la que este producto se percibía como una opción más exclusiva. Con el tiempo, uno de sus conceptos más representativos fue la "pizza en bolsita", un formato pensado para facilitar el consumo por los guatemaltecos.

Como parte de su visión a largo plazo, la empresa se ha planteado alcanzar 200 restaurantes para 2035, con presencia en Centroamérica y el sur de México, reafirmando su visión de crecimiento sostenible.