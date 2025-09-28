Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

  • Por Selene Mejía
27 de septiembre de 2025, 18:31
Así fue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco. (Foto: Instagram)

Así fue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco. (Foto: Instagram)

Selena Gomez compartió las imágenes de su boda con Benny Blanco y los fans llenaron su cuenta de emoticones plagados de buenos deseos. 

EN CONTEXTO: La secreta boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La cantante estadounidense de raíces mexicanas dio el sí en un enlace cuyos detalles fueron un gran secreto. 

boda selena gomez benny blanco 11

Gomez compartió las románticas imágenes fotos oficiales con el mensaje: "27.09.25", los recién casados, aparecen en un jardín y lucen su amor. 

El vestido estilo antiguo de Selena impactó, así como el mensaje que Benny dejó en sus redes sociales: "Mi esposa en la vida real". 

La unión es una de las más esperadas y tomó a muchos por sorpresa. 

MIRA: 

boda selena gomez benny blanco 3
Foto: Instagram.

boda selena gomez benny blanco 5

boda selena gomez benny blanco 6

boda selena gomez benny blanco 7

boda selena gomez benny blanco 8

boda selena gomez benny blanco 9

boda selena gomez benny blanco 10

boda selena gomez benny blanco 12

boda selena gomez benny blanco 13

boda selena gomez benny blanco 14

boda selena gomez benny blanco 15

boda selena gomez benny blanco 16

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar