Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez compartió las imágenes de su boda con Benny Blanco y los fans llenaron su cuenta de emoticones plagados de buenos deseos.
EN CONTEXTO: La secreta boda de Selena Gomez y Benny Blanco
La cantante estadounidense de raíces mexicanas dio el sí en un enlace cuyos detalles fueron un gran secreto.
Gomez compartió las románticas imágenes fotos oficiales con el mensaje: "27.09.25", los recién casados, aparecen en un jardín y lucen su amor.
El vestido estilo antiguo de Selena impactó, así como el mensaje que Benny dejó en sus redes sociales: "Mi esposa en la vida real".
La unión es una de las más esperadas y tomó a muchos por sorpresa.
