La secreta boda de Selena Gomez y Benny Blanco

  • Por Selene Mejía
27 de septiembre de 2025, 12:13
La boda de Selena Gomez se llevará a cabo este sábado. (Foto: Oficial)

Llegó el día de boda de Selena Gomez y Benny Blanco, una de las más esperadas y comentadas de las celebridades. 

La cantante de 33 años y el productor musical de 37 se comprometieron en diciembre pasado y se dice que el evento que se celebrará en Santa Bárbara, California, está a cargo de la experta Mindy Weiss y desde el viernes 26 de septiembre por la noche, los invitados comenzaron a llegar, una de las primeras es Taylor Swift. 

selena gomez boda 2
Foto: AFP.

La ceremonia se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre, en una extensa finca privada, la privacidad es proiridad, con $300,000 (Q2 millones 250 mil) destinados a ello. Hay guardianes armados bloqueando las entradas y un desplegado para mantener fuera cualquier dron de paparazzis. 

selena gomez boda 3

Se espera a Paris y Nicky Hilton, Meryl Streep y el espectáculo estará a cargo de Snoop Dogg. Todos los invitados firmaron un acuerdo de confidencialidad para mayor hermetismo. 

selena gomez boda 4
Foto: AFP.

