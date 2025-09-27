La secreta boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Llegó el día de boda de Selena Gomez y Benny Blanco, una de las más esperadas y comentadas de las celebridades.
La cantante de 33 años y el productor musical de 37 se comprometieron en diciembre pasado y se dice que el evento que se celebrará en Santa Bárbara, California, está a cargo de la experta Mindy Weiss y desde el viernes 26 de septiembre por la noche, los invitados comenzaron a llegar, una de las primeras es Taylor Swift.
La ceremonia se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre, en una extensa finca privada, la privacidad es proiridad, con $300,000 (Q2 millones 250 mil) destinados a ello. Hay guardianes armados bloqueando las entradas y un desplegado para mantener fuera cualquier dron de paparazzis.
Se espera a Paris y Nicky Hilton, Meryl Streep y el espectáculo estará a cargo de Snoop Dogg. Todos los invitados firmaron un acuerdo de confidencialidad para mayor hermetismo.