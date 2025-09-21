¡Segundos antes de caer! Así fue captada la avioneta donde iba conductora mexicana

-

Un video muestra cómo la avioneta va directo al río donde se desploma.

EN CONTEXTO: Conductora mexicana de noticias fallece en trágico accidente aéreo

La muerte de Débora Estrella, periodista y conductora, generó conmoción en todo México.

La comunicadora perdió la vida en un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

Según las primeras investigaciones, la aeronave cayó repentinamente en las inmediaciones del Río Pesquería.

Un video compartido en noticieros mexicanos muestra el momento en que la aeronave está a punto de estrellarse.

⛔️ Muere la conductora de Telediario, Deborah Estrella, en el desplome de una avioneta en García, NL.



️ Testigos aseguran que el piloto realizaba acrobacias antes del accidente, aunque dicha versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. pic.twitter.com/W3GALBJoBw — Que se sepa MX (@quesesepamx) September 21, 2025

Expareja dio la noticia

José Luis García, exesposo de la periodista reportó el accidente de la avioneta en sus cuentas oficiales, sin saber que su expareja era una de las personas fallecidas.

En su publicación, escribió: "Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos".

La inmediatez de la información impidió que el comunicador reconociera la implicación personal del hecho.