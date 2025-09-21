Conductora mexicana de noticias fallece en trágico accidente aéreo

-

La aeronave en la que se transportaba la periodista cayó de forma repentina.

Débora Estrella, reconocida conductora del noticiero Telediario Matutino perdió la vida en un trágico accidente ocurrido la tarde del sábado 20 de septiembre.

El accidente se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Según las primeras investigaciones, la aeronave cayó repentinamente en las inmediaciones del Río Pesquería.

La rápida movilización de la Unidad 04 de Protección Civil y de otros equipos de auxilio no logró el rescate del piloto de la nave.

La identidad de Estrella fue confirmada momentos después del accidente, tanto por la Agencia Estatal de Investigaciones como por el propio alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos.

Grupo Milenio y Grupo Multimedios también confirmaron y lamentaron el deceso de su conductora.

Su trayectoria

La trayectoria profesional de la mexicana abarcó diversos espacios informativos.

Inició su carrera en Frecuencia Tec, el espacio radiofónico del ITESM, donde cursó la carrera de abogada.

Su experiencia profesional también incluyó cargos en empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

Desde 2018, encabezaba la conducción del Telediario Matutino en Monterrey, además de participar en noticiarios de Milenio Televisión y en la conducción del Telediario Ciudad de México a través de Canal 6 los fines de semana.