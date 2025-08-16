Así fue la captura de hombre que sacó un arma y disparó en carretera (video)

El hombre se bajó a media carretera y accionó su arma tras discutir con otro conductor. Así fue capturado.
EN CONTEXTO: Hombre saca un arma y dispara en plena carretera
Un conductor se bajó del auto, tipo picop, que conducía en la Ruta CA-10, ingreso a la ciudad de Chiquimula, para discutir con otro hombre que le cruzó una camionetilla.
La discusión se subió de tono, pues el hombre del picop regresó por un arma y comenzó a disparar.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), conductores que pasaban por el lugar los alertaron sobre el hecho.
Al llegar, los agentes lograron la captura del hombre armado.
Mira aquí las imágenes:
El capturado fue identificado como José "N" de 37 años, a quien se le incautó una carabina .223, dos tolvas y 53 municiones, detallaron las autoridades.