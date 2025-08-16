Hombre saca un arma y dispara en plena carretera (video)

-

Lo que parecía ser una discusión en el tránsito, terminó en disparos.

Dos hombres que se conducían en una camionetilla cruzaron su auto a media carretera, en la Ruta CA-10, ingreso a la ciudad de Chiquimula.

Uno de ellos se bajó del carro y comenzó a discutir con otro hombre que manejaba un picop blanco.

La discusión subió de tono y el hombre del picop sacó un arma y lanzó disparos al aire.

Mira aquí el video:

Elementos de la PNC capturan a hombre que disparó y amenazo a dos personas en el tránsito de la Ruta CA-10, en el ingreso a la ciudad de Chiquimula. pic.twitter.com/UohOeSeusp — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) August 16, 2025

Hasta ahora se desconoce el motivo de la disputa, pero conductores que pasaban por el lugar dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).

Según informó la PNC, al llegar al lugar capturaron al hombre armado y forcejearon con otros dos individuos.

(Foto: captura de video)

El capturado fue identificado como José "N" de 37 años, a quien se le incautó una carabina .223, dos tolvas y 53 municiones, detallaron las autoridades.