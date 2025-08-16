Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre saca un arma y dispara en plena carretera (video)

  • Por Jessica González
16 de agosto de 2025, 07:48
Una discusión en el tránsito terminó en disparos. (Foto: captura de video)

Una discusión en el tránsito terminó en disparos. (Foto: captura de video)

Lo que parecía ser una discusión en el tránsito, terminó en disparos.

OTRAS NOTICIAS: Descubren escondite de pandillas y encuentran altares de la "Santa Muerte"

Dos hombres que se conducían en una camionetilla cruzaron su auto a media carretera, en la Ruta CA-10, ingreso a la ciudad de Chiquimula.

Uno de ellos se bajó del carro y comenzó a discutir con otro hombre que manejaba un picop blanco.

La discusión subió de tono y el hombre del picop sacó un arma y lanzó disparos al aire.

Mira aquí el video:

Hasta ahora se desconoce el motivo de la disputa, pero conductores que pasaban por el lugar dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).

Según informó la PNC, al llegar al lugar capturaron al hombre armado y forcejearon con otros dos individuos.

(Foto: captura de video)
(Foto: captura de video)

El capturado fue identificado como José "N" de 37 años, a quien se le incautó una carabina .223, dos tolvas y 53 municiones, detallaron las autoridades.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar