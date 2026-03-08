Así capturaron al hombre que mantenía retenida a una menor de 3 años

El hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.
Esta mañana del 8 de marzo, un hombre en San Juan Sacatepéquez, mantuvo retenida a una menor de 3 años, con la intención de amenazar a la madre de la menor.
Información preliminar indica que el hombre mantenía una relación con la madre de la menor, a quien amenazaba con lastimar a la niña con un arma blanca si no le permitía revisar su celular.
Antes de ello, la progenitora afirmó que el hombre la habría golpeado para lograr acceder a su teléfono móvil, por lo que decidió salir huyendo para evitar la agresión.
Pero, la menor quedó retenida hasta que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron y lograron su captura en el interior de una vivienda ubicada en Residenciales Villas del Quetzal.
La PNC mantuvo estrategias de negociación para lograr que el hombre soltará a la menor. Se identificó que el responsable de este momento de terror estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas
Autoridades confirmaron que la menor no resultó herida.