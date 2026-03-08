Así capturaron al hombre que mantenía retenida a una menor de 3 años

-

El hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

OTRAS NOTICIAS: El hombre que tenía secuestrada a una menor de 3 años

Esta mañana del 8 de marzo, un hombre en San Juan Sacatepéquez, mantuvo retenida a una menor de 3 años, con la intención de amenazar a la madre de la menor.

Información preliminar indica que el hombre mantenía una relación con la madre de la menor, a quien amenazaba con lastimar a la niña con un arma blanca si no le permitía revisar su celular.

Antes de ello, la progenitora afirmó que el hombre la habría golpeado para lograr acceder a su teléfono móvil, por lo que decidió salir huyendo para evitar la agresión.

Pero, la menor quedó retenida hasta que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron y lograron su captura en el interior de una vivienda ubicada en Residenciales Villas del Quetzal.

Según la progenitora de la menor, teniendo medidas de seguridad vigentes, había ingresado Edgar "N", su exconviviente, posiblemente bajo efectos de licor o alguna droga, agrediéndola físicamente, quien para evitar seguir siendo agredida salió corriendo, dejando a una menor de 3. pic.twitter.com/ffOuJoZ4Pr — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 8, 2026

La PNC mantuvo estrategias de negociación para lograr que el hombre soltará a la menor. Se identificó que el responsable de este momento de terror estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas

Autoridades confirmaron que la menor no resultó herida.