El hombre que tenía secuestrada a una menor de 3 años

La niña estaba retenida y amenazada de muerte.
OTRAS NOTICIAS: Así quedó un auto tras impactar contra un arriate en zona 15 (video)
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Edgar "N", de 27 años, por secuestrar y amenazar a una niña de 3 años.
La menor era retenida en una vivienda ubicada en Residenciales Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, luego de capturar al hombre que con violencia amenazaba con la muerte de la pequeña.
Las autoridades se encuentran en el lugar para determinar el estado de salud de la menor y brindar información del caso.