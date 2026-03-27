Video: Captan accidente que dejó vehículo semi volcado en ruta al Pacífico

La circulación por el área se complicó debido al percance vial.
OTRAS NOTICIAS: ¡Por una deuda! Discusión familiar terminó en tragedia en zona 7
Este viernes 27 de marzo, un vehículo quedó empotrado en el arriate del kilómetro 16.5 de carretera al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
Cámaras de seguridad grabaron el momento del impacto, en donde se observa un vehículo particular trataba de incorporarse a la vía; cuando se acerca a máxima velocidad un tráiler.
El impacto provocó que el vehículo fuera impulsado varios metros, quedando semi volcado.
Mira:
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que fue necesaria la intervención de una grúa para movilizar el vehículo, el cual dejó gasolina sobre la ruta.