¡Por una deuda! Discusión familiar terminó en tragedia en zona 7

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El reclamo de un préstamo acabó con la vida de tres familiares.

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Marlon Rafael Hernández, de 68 años, salió de su habitación en el segundo nivel de una casa, llegó a la sala donde se encontraba su hermana Kendy Vereth Hernández, de 40, y su esposo Everson Leonel Orellana, de 34, a quienes reclamó por el pago de cierta cantidad de dinero que les había prestado.

La discusión subió de tono, el agresor regresó a su cuarto a traer un revólver y volvió a la sala cuando la pareja se disponía a cenar.

Marlon continuó pidiendo su dinero, y cuando Everson le dio disparó a sangre fría, luego hizo lo mismo con su hermana.

Los gritos de los tres familiares ya habían puesto en alerta a residentes del sector que conocían a la familia y cuando escucharon los disparos, llamaron a los cuerpos de socorro y a la Policía Nacional Civil (PNC).

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

Buscaba a sobrino

Luego de cometer el ataque que cobró la vida de la pareja, el agresor empezó a buscar a su sobrino, menor de edad, ya que sabía que se encontraba dentro de la casa, pero al llegar al segundo nivel, se oyeron las sirenas de los cuerpos de socorro y de la policía.

Según investigadores policiales, Marlon al no encontrar a su sobrino y sentirse acorralado por los agentes que golpeaban la puerta del inmueble para ingresar, optó por dispararse.

Cuando los agentes entraron a la vivienda, encontraron primero a la pareja fallecida, y en el segundo nivel a Marlon, sin vida, junto al arma utilizada.

El adolescente al sentirse seguro, salió y fue atendido por los Bomberos Municipales y luego entregado a otros familiares.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para establecer el verdadero motivo que llevó a las tres muertes.