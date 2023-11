Así fue la despedida del director de la Cárcel de Matamoros

-

El director del Centro de Detención Preventiva para Hombres Matamoros, Edwin Patzán, fue asesinado el sábado 4 de noviembre a pocos metros de su centro laboral.

EN CONTEXTO: Así fue el ataque en contra del Director de la cárcel de Matamoros

Entre llanto y desolación, así fue la despedida del director del Centro de Detención Preventiva para Hombres Matamoros, Edwin Patzán.

El cuerpo del exfuncionario fue velado en su casa de habitación ubicada en la aldea Simajuleuw, de San Juan Comalapa, Chimaltenango,

Mientras que sus restos fueron inhumados en el cementerio de la localidad, acompañado de amigos y familiares de la aldea, quienes manifestaron su repudio al hecho de violencia que le quitó la vida.

"Todos llevamos el mismo fin, espero en Dios que me ayude a compensar. Tengo un sentimiento quebrantado. Edwin, sé que ya no estás, pero esta es la realidad de la vida. Vecinos, no se confíen. No sabemos quién seguirá a Edwin, pero lo más importante es que estemos en paz con Dios", manifestó el padre del Patzán, con la voz entrecortada.

El crimen contra Edwin Patzán

Patzán fungía como director del Centro de Detención Preventiva para Hombres Matamoros cuando fue asesinado el sábado 4 de noviembre.

En un video compartido en las redes sociales se observa que Patzán se dirigía a pie hacia su trabajo, cuando un hombre, que lleva varios metros siguiéndolo, lo alcanza a pocos metros del ingreso al Centro y le dispara por la espalda.