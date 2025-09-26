Conductor enfrenta a la justicia tras arrollar a motorista en zona 9

-

Conductor que atropelló a motorista en zona 9 enfrenta audiencia de primera declaración.

Este viernes 26 de septiembre, el Juzgado de Instancia Penal de turno lleva a cabo la audiencia de primera declaración del presunto responsable de embestir a motorista en la zona 9 el pasado jueves 25 de septiembre.

Se trata de Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue capturado por agentes de la Comisaría 11 en la 1ª calle entre 6ª y 7ª avenida de la zona 9, poco después del incidente.

El caso, que causó indignación en redes sociales tras la difusión de un video con la embestida, continúa su curso legal. El motorista resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Carlos Ovidio Acevedo Navas es trasladado a la audiencia de primera declaración. (Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con el reporte oficial, Acevedo Navas conducía una camioneta Mazda, modelo 2026, placas P-039LKB, con la que impactó en varias ocasiones al conductor de una motocicleta Haojue, color negro, modelo 2024, placas M-683LGX.

Carlos Acevedo, de 70 años de edad, es trasladado a la sala de audiencia ante juez de turno. (Foto: Wilder López/Soy502)

Investigación en curso

El caso aún está en proceso de investigación para determinar las circunstancias que provocaron el incidente.

Mientras tanto, el sindicado fue trasladado a los tribunales de justicia, en donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le realizaron los protocolos de identificación, incluyendo toma de huellas dactilares.

El conductor pasa por los protocolos de seguridad y registro a su ingreso a los tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

La audiencia se lleva a caboa medios de comunicación, pero se espera que, al finalizar, se conozcan más detalles sobre los hechos y el futuro legal del detenido.

La audiencia de Carlos Acevedo se realiza sin acceso a medios de comunicación. (Foto: Wilder López/Soy502)

Carlos Acevedo bajo custodia de agentes de la Policia Nacional Civil, mientras esperan audiencia de primera declaración. (Foto: Wilder López/Soy502)

El juez de turno deberá determinar si el acusado enfrentará proceso penal en prisión preventiva o si podrá solventar su situación bajo otras medidas.