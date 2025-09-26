Detienen a conductor que arrolla tres veces a motorista en zona 9 (video)

El conductor del vehículo es un hombre de la tercera edad que fue detenido por la PNC tras el hecho.
Un video que circula en redes sociales capta el momento en que un conductor impacta en varias ocasiones a un motorista, quien queda prensado entre su motocicleta y otro vehículo.
Pese a que transeúntes intentaron intervenir, el automovilista continuó impactando en repetidas ocasiones al motorista hasta que fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la PNC, el hecho ocurrió en la 1ª calle, entre 6ª y 7ª avenida de la zona 9 capitalina. Agentes de la Comisaría 11 capturaron a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien conducía en un vehículo tipo camioneta color gris.
El motorista fue auxiliado por testigos y posteriormente trasladado a un centro asistencial por Bomberos Municipales, debido a una lesión grave en la pierna.
Hasta el momento se desconoce el origen o circunstancias del hecho, según las imágenes del video, ambos conductores se encontraban en fila de tránsito.
Acevedo Navas fue puesto a disposición de un juzgado para esclarecer su situación legal. Las autoridades informaron que la investigación continúa para establecer las causas del incidente.