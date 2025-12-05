Así fue la premiación de Maestros 100 puntos

-

Empresarios por la Educación, en alianza con universidades, fundaciones, empresas, organismos internacionales, medios de comunicación, y con el acompañamiento del Ministerio de Educación, anunciaron a los 16 ganadores del Premio Maestro 100 Puntos 2025.

El evento es un reconocimiento que desde 2006 destaca a educadores que transforman la calidad educativa en el país.

En la vigésima edición, el premio honró a maestros y directores que implementan estrategias pedagógicas innovadoras capaces de convertir el aula, en un espacio de descubrimiento, colaboración y aprendizaje significativo.

Los proyectos distinguidos fortalecen habilidades fundamentales, como matemática, lectura, formación ciudadana y ciencias. También competencias blandas, entre ellas pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad e integración efectiva de la tecnología.

Los destacados fueron en las categorías, Profesores de Preprimaria y Primaria, así como de Nivel Medio, y Directores de Nivel Medio.

En el caso de los directores, el jurado destacó su capacidad de liderazgo para impulsar infraestructura funcional, planificación estratégica, acompañamiento docente, vinculación comunitaria y la creación de un clima organizacional favorable para los aprendizajes.

(Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario) (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario)

Evaluación rigurosa

La evaluación se desarrolló entre junio y octubre, con el apoyo de especialistas en educación y del jurado calificador.

El proceso incluyó el análisis de prácticas pedagógicas, liderazgo educativo e impacto en los aprendizajes, lo que permitió seleccionar a los 16 docentes y directores galardonados este año.

Es una alegría llegar a 20 años de celebrar las buenas prácticas y reconocer a los maestros ejemplares, se ha reconocido a maestros de todas las regiones y de todas las modalidades, cada maestro impacta la vida de mil personas, nos satisface mucho encontrarlos resaltarlos y honrar la profesión docente, indico la Licenciada Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la educación.

(Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario)

Con información de Edgar Pocón*