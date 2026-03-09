Padre e hijo bomberos protagonizan emotivo reencuentro tras incendio en Alta Verapaz

-

Tras la búsqueda de dos bomberos que fallecieron durante un incendio forestal, padre e hijo se reencontraron.

Durante las labores para localizar a dos bomberos forestales que fallecieron al ser víctimas de un incendio en la montaña de la aldea Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, se vivió un momento conmovedor cuando padre e hijo, ambos bomberos, se reencontraron en la zona de la tragedia.

El comandante Juan Gabriel Xol y su hijo, Nielsen Xol Chiquín al reencontrarse tras la búsqueda de los dos elementos caídos. (Foto: ASONBOMD/Tactic)

El comandante Juan Gabriel Xol, de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Tactic, recibió con un abrazo a su hijo, Nielsen Ariel Xol Chiquín, también bombero de la misma estación y miembro de la Brigada de Respuesta Inmediata de CONRED, quien se encontraba trabajando en la zona donde lamentablemente fallecieron los brigadistas Cesar Augusto Pérez García y Edvin Armando García Sucup.

Padre e hijo luego de la recuperación de los cuerpos de dos brigadistas fallecidos durante el sofocamiento de un incendio forestal. (Foto: ASONBOMD/Tactic)

Andy Cruz, socorrista, comentó que el gremio se encuentra consternado por la pérdida de dos elementos comprometidos con su labor, pero a la vez les provocó alegría y alivio presenciar el reencuentro de padre e hijo, dos socorristas que trabajan por el bien de la comunidad.

Elementos de la estación brindaron apoyo al Ministerio Público en el resguardo del área y acompañamiento psicológico a los bomberos afectados por el impacto emocional de la tragedia.