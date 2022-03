Así fue la entrevista donde Zoel Cruz habla de sus inicios (video)

Tras cumplirse cuatro meses de la desaparición de Zoel Cruz, ha salido a la luz una entrevista que el cantante ofreció.

A más de cuatro meses de la desaparición de Zoel Cruz, su familia sigue buscando respuestas, para poder dar con su paradero, sin embargo, les ha sido imposible obtener información que les ayude a tener claro lo que ocurrió con él.

Esa situación no ha sido motivo para que pierdan la fe, razón por la que continúan publicando fotografías, videos y su material musical para recordarlo y mantener viva la esperanza.

En redes sociales, la página de Facebook "Mi Progreso Gt", compartió una de las últimas entrevistas que el joven cantante ofreció para dar a conocer su carrera profesional. Esta se realizó en 2018, cuando Cruz apenas tenía 16 años.

En ese entonces, el cantante originario de El Progreso, Guastatoya, dejó al descubierto relatos sobre sus inicios en la música y otros detalles que muchos desconocían.

"Mi amor por la música nació desde muy pequeño, ya que desde que tenía aproximadamente unos 7 u 8 años, yo tenía un acordeón de juguete y desde entonces me gusta cantar, me gustan los instrumentos. Gracias a Dios ya he abierto grandes conciertos", contó Cruz durante esa entrevista.

Más sobre Zoel

Además de dedicarse a la música, José Zoel Cruz De León, estudió la carrera de Gerencia Administrativa, pues como cuenta su familia, siempre quiso superarse y luchar por sus sueños.

Una familiar del artista guatemalteco que desapareció el 12 de noviembre de 2021, luego de ofrecer un concierto en el Restaurante Bosque Real, dijo a Soy502 que desde niño era quien trataba de amenizar las reuniones familiares, pues aprovechaba los cumpleaños para cantarle a sus seres queridos.

"Siempre aprovechaba cualquier fiesta para cantarnos y demostrarnos su talento. En la familia lo apoyábamos mucho. Tuvo la oportunidad de abrirle el concierto a varios artistas internacionales", expresó la familiar.