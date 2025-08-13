Ropa de segunda mano: un hilo de oportunidad que teje la economía guatemalteca

-

Guatemala es el país de la región que más importa ropa de segunda mano, con más de 131 millones de kilos que han ingresado al país, provenientes, principalmente, de Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Así ha crecido el mercado de carros y motos eléctricas en Guatemala

El sol comienza a calentar las calles de una colonia popular de San José Pinula, Guatemala, cuando doña Lucrecia, con las manos expertas de quien conoce su oficio, desdobla cuidadosamente una blusa que acaba de clasificar. A su alrededor, una variopinta selección de pantalones, chaquetas y camisas cuelgan de cerchas.

Durante más de cinco años, este pequeño puesto no es solo su fuente de ingresos y aporte a la economía familiar; es el motor que le permite pagar la comida, los útiles escolares y las medicinas de sus hijos.

La historia de doña Lucrecia, es el vivo reflejo de cientos de familias que participan activamente en el dinámico mercado de la ropa de segundo uso en el país, comúnmente llamada paca o ropa americana, según un estudio reciente de la empresa líder mayorista y exportadora de ropa de segunda mano, Garson & Shaw, con sede en Atlanta, Estados Unidos.

"Para muchas familias guatemaltecas, el comercio de ropa de segunda mano significa mucho más que simplemente llegar a fin de mes. Es el comienzo de un medio de vida, una forma de vestir a los niños de manera asequible y un ejemplo de cómo las empresas locales prosperan incluso en condiciones difíciles", opinó Lisa Jepsen, CEO de Garson & Shaw.

Porcentaje de gasto por tipo de medio

Infogram

Medio de vida

Según el estudio denominado "Importaciones de ropa de segunda mano desde Estados Unidos a Guatemala: un estudio sobre el comercio, la distribución y el impacto local", el país no solo es un actor principal en este comercio, sino que se ha posicionado como el mayor importador de ropa de segunda mano en Centroamérica.

En 2023, Guatemala importó 131.25 millones de kilogramos (aproximadamente 289.36 millones de libras) de estas prendas, de los cuales, 98.6% fue proveniente de Estados Unidos, indicó Themis Toache, gerente de relaciones públicas y marketing de Garson & Shaw.

Género de los propietarios de negocios en el mercado de paca

Mujeres: 57.4%

Hombres: 42.6%

La cadena de suministro es un ejemplo de resiliencia y creatividad. Se inicia con la importación de "ropa cruda", que llega en pacas sin clasificar. Es en este punto donde comerciantes como dola Lucrecia y otros actores locales entran en juego, seleccionando, valorizando y dándole un segundo ciclo de vida a cada prenda.

En ese contexto, Jepsen indicó que el comercio de ropa de segunda mano tiene un impacto positivo en la economía local y en la inclusión social, al mencionar que el 60.7% de los comerciantes encuestados son mujeres y el 57.4% de propietarios de negocios, son mujeres, lo que supera la media nacional de mujeres propietarias de negocios (27%). ​

Además, el 94.2% de los encuestados reportaron un impacto positivo en la economía de sus hogares y la brecha salarial de género en este sector es del 17%, inferior a las medias nacionales (26%) y regionales (30%).

Encuesta de Prensa Libre

Infogram

El mercado de ropa usada

Este modelo no solo provee una fuente de ingresos para miles de familias, sino que también ofrece al consumidor un acceso cuatro veces más asequible a la ropa que si la comprara nueva. Según el informe, en el mercado informal de paca, el 24.6% de los artículos se venden en el rango de precio más alto, con una moda (valor recurrente) de Q50; el 28.6% se encuentra en el rango de precio medio, con una moda de Q20, y el 34.6% restante está en el rango de precio más bajo (saldos), con una moda de Q1.

Clasificación de la ropa cruda importada

Ropa reutilizable: 87.8%

Desechos textiles: 12.2%

El comercio de ropa de segunda mano en Guatemala se compone de grandes empresas minoristas, así como de una economía informal en expansión de micro minoristas y vendedores. El sector informal está compuesto por más de un 75% de minoristas y un 25 por ciento de vendedores.

98.6% de la ropa de segunda mano fue importada de Estados Unidos

Los estudios de mercado realizados en cuatro grandes mercados informales -La Guarda, San Martín, La Maya y El Terminal- estimaron que entre 3.5 millones y 5.2 millones de libras de ropa de segunda mano pasan anualmente por estos mercados. Los minoristas y vendedores suelen comprar ropa cruda y saldos (excedentes de venta al por menor) debido a su asequibilidad y a su flexible potencial de reventa.

El informe señala, además, que el 87.8% de esta ropa es reutilizable y apenas un 12% se considera desecho textil, lo que resalta la eficiencia y la sostenibilidad inherente al sistema.

Comparación del costo de la ropa nueva vs. usada (2023)