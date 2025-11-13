Así funciona el nuevo Registro de Regalos de Cemaco

Cemaco presentó su nuevo Registro de Regalos, una plataforma digital y en tienda que permite crear listas personalizadas para cualquier ocasión: desde bodas y baby showers, hasta mudanzas, cumpleaños, graduaciones e incluso celebraciones para las mascotas.
Durante más de 30 años, la empresa ha acompañado a miles de familias guatemaltecas a través de sus programas Bodas Cemaco y Club Bebé, siendo pionera en ofrecer registros que facilitan compartir los momentos importantes de la vida.
Con esta renovación, Cemaco busca ofrecer una experiencia más cómoda, flexible y personalizada, integrando herramientas digitales y una atención omnicanal.
Una experiencia adaptada a cada celebración
La nueva plataforma permite crear y gestionar listas de regalos desde la web o directamente en tienda. Incluye sugerencias personalizadas según el tipo de evento, portadas editables, seguimiento de regalos y una experiencia visual tanto para anfitriones como invitados.
Además, incorpora dispositivos portátiles en tienda que facilitan el recorrido: los usuarios pueden escanear productos, modificar cantidades y actualizar su lista en tiempo real.
Beneficios del nuevo Registro de Regalos
- Flexibilidad total: disponible para cualquier ocasión.
- Gestión fácil: creación, edición y actualización inmediata.
- Comodidad digital: acceso desde web o app.
- Acompañamiento personalizado: asesoría en tienda y en línea.
- Nuevos beneficios: certificados de regalo por monto recibido, acumulación de puntos Privilegio y servicios como instalaciones gratuitas en productos seleccionados.
Cemaco invita a los guatemaltecos a descubrir esta nueva forma de celebrar y compartir.
Crea tu lista y conoce más detalles en www.cemaco.com/mesa-de-regalos.