Así funciona el nuevo Registro de Regalos de Cemaco

  • Por Redacción comercial
13 de noviembre de 2025, 13:24
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Cemaco presentó su nuevo Registro de Regalos, una plataforma digital y en tienda que permite crear listas personalizadas para cualquier ocasión: desde bodas y baby showers, hasta mudanzas, cumpleaños, graduaciones e incluso celebraciones para las mascotas.

Durante más de 30 años, la empresa ha acompañado a miles de familias guatemaltecas a través de sus programas Bodas Cemaco y Club Bebé, siendo pionera en ofrecer registros que facilitan compartir los momentos importantes de la vida.

Con esta renovación, Cemaco busca ofrecer una experiencia más cómoda, flexible y personalizada, integrando herramientas digitales y una atención omnicanal.

En Cemaco celebramos todos los momentos especiales de la vida. Nuestro nuevo Registro de Regalos fue diseñado para adaptarse a cada historia y hacer que regalar sea más fácil y más personal.
Diana Búrbano, jefa de Mercadeo Directo de Cemaco.
Una experiencia adaptada a cada celebración

La nueva plataforma permite crear y gestionar listas de regalos desde la web o directamente en tienda. Incluye sugerencias personalizadas según el tipo de evento, portadas editables, seguimiento de regalos y una experiencia visual tanto para anfitriones como invitados.

Además, incorpora dispositivos portátiles en tienda que facilitan el recorrido: los usuarios pueden escanear productos, modificar cantidades y actualizar su lista en tiempo real.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
Beneficios del nuevo Registro de Regalos

  • Flexibilidad total: disponible para cualquier ocasión.
  • Gestión fácil: creación, edición y actualización inmediata.
  • Comodidad digital: acceso desde web o app.
  • Acompañamiento personalizado: asesoría en tienda y en línea.
  • Nuevos beneficios: certificados de regalo por monto recibido, acumulación de puntos Privilegio y servicios como instalaciones gratuitas en productos seleccionados.

Cemaco invita a los guatemaltecos a descubrir esta nueva forma de celebrar y compartir.

Crea tu lista y conoce más detalles en www.cemaco.com/mesa-de-regalos.

