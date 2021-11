¿Cómo se grabó la escena del puente de cristal en el "El juego del calamar"? (video)

Así se grabó la comentada escena del puente de cristal de la popular serie surcoreana "El juego del calamar".

Netflix ha revelado algunas escenas del antes y después de los efectos especiales de la popular serie surcoreana "El juego del calamar".

La famosa serie narra la historia de 456 personas que eligen participar en un concurso mortal para tener la oportunidad de ganar una recompensa millonaria.

Una de las escenas es la quinta prueba de la competición, en ella hay que cruzar un puente flotante de 18 peldaños de vidrio. Algunos de los peldaños son de vidrio templado que pueden soportar el peso de una persona y otros eran de vidrio común que no son resistentes.

En la realidad, lo que se rompen no son vidrios, sino láminas de madera contrachapada. Resulta que los paneles que se rompen en la serie, en realidad son láminas de madera contrachapada, las cuales está diseñadas para que bajen junto con el actor.

Esa escena en particular requirió de varias técnicas que son comunes en el cine y el espectador no lo nota. Por ejemplo, los actores son amarrados con cuerdas de seguridad para no utilizarse dobles.

Mira aquí cómo se grabó la escena: