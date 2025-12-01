Así es la nueva motocicleta GT125, disponible en La Curacao

-

AKT Motos anunció la llegada de la GT125 a Guatemala, un modelo dirigido a usuarios que necesitan un vehículo para desplazamientos constantes y labores cotidianas.

Bajo el concepto "Desafiando tradiciones", la marca introduce una motocicleta utilitaria que combina desempeño, funcionalidad y un precio accesible, disponible en tiendas La Curacao.

“ La nueva GT125 de AKT Motos, promete ser el aliado perfecto en todos tus desplazamientos, brindándote versatilidad que te dará la seguridad que necesitas para tu recorrido diario. ” Juan Camilo Posada , Jefe de Mercadeo de AKT Motos.

Motor y desempeño

La GT125 incorpora un motor CG OHV de 4 tiempos y 124.04 cc, con capacidad para generar 9.4 hp a 8,500 rpm y 8.6 Nm de torque a 7,000 rpm. Su sistema de doble encendido facilita el arranque y su caja de cinco velocidades permite un manejo eficiente en distintos tipos de camino.

Características enfocadas en el uso diario

El modelo cuenta con elementos diseñados para largas jornadas:

Sillón cómodo.

Parrilla amplia para carga.

Suspensión delantera telescópica e hidráulica y doble amortiguador trasero regulable.

Freno de disco delantero.

Gráficos deportivos y un diseño adaptable a diferentes estilos.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Está disponible en colores negro, gris y rojo, además posee un tanque de diez litros que permite recorridos prolongados sin paradas frecuentes.

Una opción para necesidades actuales

AKT Motos presenta la GT125 como una alternativa para quienes buscan economía en consumo y mantenimiento, junto a la durabilidad que requiere la actividad laboral diaria. La marca opera en Guatemala con el respaldo de Grupo Unicomer.

Luis Pedro Aragón invita a los usuarios que emplean motocicletas como herramienta de trabajo a conocer los beneficios del nuevo modelo en las tiendas distribuidoras.

Disponibilidad y planes de pago

La GT125 se encuentra disponible en La Curacao, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Opciones de financiamiento:

Compra en 12 y paga en 18 meses.

0% de enganche.

Crédito sin fiador.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Beneficios adicionales al adquirir la motocicleta:

Garantía de fábrica.

Chaleco y casco sin costo adicional.

Trámite de placas incluido.

Los propietarios también pueden adquirir repuestos y realizar mantenimientos en el taller certificado Servitotal.