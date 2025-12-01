Así es la nueva motocicleta GT125, disponible en La Curacao

AKT Motos anunció la llegada de la GT125 a Guatemala, un modelo dirigido a usuarios que necesitan un vehículo para desplazamientos constantes y labores cotidianas.
Bajo el concepto "Desafiando tradiciones", la marca introduce una motocicleta utilitaria que combina desempeño, funcionalidad y un precio accesible, disponible en tiendas La Curacao.
Motor y desempeño
La GT125 incorpora un motor CG OHV de 4 tiempos y 124.04 cc, con capacidad para generar 9.4 hp a 8,500 rpm y 8.6 Nm de torque a 7,000 rpm. Su sistema de doble encendido facilita el arranque y su caja de cinco velocidades permite un manejo eficiente en distintos tipos de camino.
Características enfocadas en el uso diario
El modelo cuenta con elementos diseñados para largas jornadas:
- Sillón cómodo.
- Parrilla amplia para carga.
- Suspensión delantera telescópica e hidráulica y doble amortiguador trasero regulable.
- Freno de disco delantero.
- Gráficos deportivos y un diseño adaptable a diferentes estilos.
Está disponible en colores negro, gris y rojo, además posee un tanque de diez litros que permite recorridos prolongados sin paradas frecuentes.
Una opción para necesidades actuales
AKT Motos presenta la GT125 como una alternativa para quienes buscan economía en consumo y mantenimiento, junto a la durabilidad que requiere la actividad laboral diaria. La marca opera en Guatemala con el respaldo de Grupo Unicomer.
Luis Pedro Aragón invita a los usuarios que emplean motocicletas como herramienta de trabajo a conocer los beneficios del nuevo modelo en las tiendas distribuidoras.
Disponibilidad y planes de pago
La GT125 se encuentra disponible en La Curacao, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.
Opciones de financiamiento:
- Compra en 12 y paga en 18 meses.
- 0% de enganche.
- Crédito sin fiador.
Beneficios adicionales al adquirir la motocicleta:
- Garantía de fábrica.
- Chaleco y casco sin costo adicional.
- Trámite de placas incluido.
Los propietarios también pueden adquirir repuestos y realizar mantenimientos en el taller certificado Servitotal.