Así ha cambiado la vida de “El Chavo Metalero” de Argentina

Su popularidad inició con un meme hace unas semanas, en donde lo comparaban con el Chavo del 8.

Desde entonces lo empezaron a llamar “El Chavo Metalero”. La imagen rápidamente se hizo viral en toda América Latina donde los personajes de Roberto Gómez Bolaños son muy populares.

Hoy, Claudio González “Phil” se ha hecho famoso, y aunque al principio le molestaron los memes, hoy está agradecido, pues le han llovido las ofertas de trabajo, incluso desde México.

"En dos días puedo ganar lo que junto en todo un año", relata González al diario Clarín, un rato antes de subirse al bus para reunirse con Maxi, el hombre que "le está manejando la prensa".

"Me está dando una mano porque es impresionante la cantidad de llamados que empecé a recibir, de notas, proyectos, invitaciones...", se excusa Phil, que le debe su apodo a una playera de la banda Pantera que lució en un show, hace casi 30 años, en el arranque de su carrera.

Sin embargo, ahora es su rostro el que aparece en las playera que un amigo suyo empezó a vender recientemente y que apoya, pues es el negocio de un amigo que ha tenido complicaciones debido a la pandemia del coronavirus.

El cantante se ha popularizado en las redes sociales desde hace algunas semanas.

"No contaban con mi aspecto", dice la más graciosa de todas las camisetas, con Phil sosteniendo una especie de martillo que imita el "chipote chillón" del Chapulín Colorado. "Las frases no las pensé yo, fueron las hijas de mi amigo, yo no tengo nada que ver", se ríe Claudio.

De la molestia a la gloria

Claudio recuerda que al principio no le gustaba que hicieran bromas con su imagen, pero se dio cuenta que muchos eran de “buena onda”, por lo que se lo tomó más ligero.

"Al principio no me gustó mucho, te lo tengo que reconocer. No me gustó verme en ese lugar, pensé que era con mala onda o una gastada. Si yo no jodo a nadie, porque me vienen a joder a mí. Pero empecé a darme cuenta de que la mayoría son mensajes recopados (graciosos), y más en este momento", cuenta Phil, que al comienzo de esta historia difundió un video quejándose de la exposición.

Las playeras se han popularizado en su natal Argentina.

Sin embargo, dijo que si alguien se quiere pasar de listo, no soportará esta situación y encarará a quien se quiera pasar de gracioso.

Al “Chavo del 8” lo miraba de pequeño, y hasta hace poco lo dejaba un rato en la televisión si se lo encontraba haciendo zapping. Ya avisó que, si es por trabajo, no tiene drama en disfrazarse para dar vida al personaje, uno de los más emblemáticos de América Latina. "Eso sí, hay una sola cosa que no negocio: la peluca no se toca", advierte el metalero, tocándose los cabellos.

"Hay una convención de dobles que ya me contactó, pero voy a ver qué pasa. Son eventos grandes, con invitados reconocidos y pagan muy bien. Quizás en dos días puedo ganar la misma cantidad que acá tardo en juntar todo el año. Te quedas en hoteles cinco estrellas, de repente estás desayunando y en la mesa de al lado está Sylvester Stallone", fantasea el rockero, entre risas.

Entre la lluvia de propuestas que recibió el "Chavo argento" figura, por ejemplo, su participación en una película junto a María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, los actores que interpretaron a la Chilindrina y Quico.

Sin embargo, su cabellera no será recortada si llega a participar en un proyecto para representar al Chavo del 8.

"Sí, hay algo, una coproducción, pero no puedo decir nada todavía, está todo parado por la pandemia", dice Phil.

Soltero y sin hijos, la única traba que tiene Phil para dar este salto es el gran amor de su vida: el heavy metal.

¿Podrá combinarlo con su posible ingreso al mundo del Chavo?

"Yo espero que sí porque no podría vivir sin la música, y esto que me surgió ahora de casualidad es una posibilidad que no puedo dejar pasar", explica Phil.