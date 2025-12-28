La emotiva despedida al niño Edgar Gadiel, desaparecido en San Juan Sacatepéquez

-

Toda una comunidad acompañó a la familia del niño Edgar Gadiel al entierro. El menor fue despedido de manera emotiva.

Más de 300 personas le dieron el último adiós a Edgar Gadiel Alvarado, de 5 años, quien fue reportado desaparecido el 23 de diciembre y posteriormente localizado sin vida.

La familia fue acompañada por vecinos de la aldea Santa Ana Montùfar de San Juan Sacatepéquez, quienes están consternados por el crimen.

En un video compartido por Montúar Cultura, se observan las personas que participaron en el velorio y entierro.

Además, se puede ver a quienes esperaron en el camino con globos blancos para juntos llegar al cementerio.

En el recorrido se observó el pony que montaba el menor.

La familia de Edgar, agradeció el acompañamiento, pero también pidió justicia por el crimen.

Video: Montufar Cultura pic.twitter.com/igTe0jpEAS — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 28, 2025

Crónica de los hechos

23 de diciembre: El menor estaba en la finca Los Pinos, ubicada en la aldea Santa Ana Montúfar de San Juan Sacatepéquez. Ese día se celebró un convivio para trabajadores de la familia de la víctima. En horas de la tarde, el niño ya no fue visto y empezó la búsqueda por áreas cercanas, pero sin resultados positivos.

24 de diciembre: Familiares del niño activaron la alerta Alba-Keneth, para su búsqueda y localización. Investigadores iniciaron con las primeras pesquisas para dar con el paradero del menor.

25 de diciembre: El cuerpo del menor fue localizado en la misma finca de donde desapareció. En el lugar, investigadores recolectaron varios indicios que hicieron creer que se trataba de un crimen.

26 de diciembre: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte del menor fue asfixia por atragantamiento, sin brindar otros detalles.

27 de diciembre: Elementos del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) allanaron Los Pinos. Ahí encontraron un teléfono celular, muestras de sangre, un equipo DVR y otros objetos que podrían estar relacionados con el crimen.

28 de diciembre: El MP y PNC capturan a Marvin González acusado de asesinato y plagio o secuestro. El hombre es un trabajador de la familia de la víctima.