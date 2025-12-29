En carceletas, así está el acusado del crimen del niño Edgar

-

La audiencia de primera declaración en contra de Marvin González está programada para las 20:00 horas.

Marvin González Chinchilla, acusado del crimen del niño Edgar Gadiel Alvarado, está en la carceleta del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA), ubicado en la zona 2 a la espera de la audiencia.

Fue capturado esta mañana en Masagua, Escuintla y trasladado hacia el MAINA, para que enfrente primera declaración y està acusado de asesinato y plagio o secuestro.

La audiencia está programada para las 20:00 horas de este 28 de diciembre.

Marvin González está en la carceleta del MAINA a la espera de audiencia. (Foto: Jose Pos / Nuestro Diario)

El hombre, de 46 años de edad, no era un desconocido para la familia de la víctima, ya que trabajaba en la finca familiar, de hecho, estuvo presente en un convivio, el 23 de diciembre pasado, día que desapareció el menor.

Alerta activada de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos. (Foto: PGN)

Esto se sabe

Aunque por el momento no se ha confirmado cuál habría sido el móvil del crimen, las autoridades investigan si hay más personas implicadas o no.

De momento, acusan al trabajador de llevarse al niño durante el desarrollo del convivio, asesinarlo y dejar el cuerpo abandonado en la misma finca.

Parte de la investigación por la desaparición y muerte del menor incluyó la declaración de testigos, reconstrucción de los hechos, recolección y análisis de indicios, secuestro de videos de las cámaras de seguridad y más.