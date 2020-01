Así es el Hard Rock Stadium, sede del Superbowl LIV

El Hard Rock Stadium será el escenario del Superbowl LIV, el evento deportivo más seguido en el mundo y el que genera mayores ingresos por concepto de publicidad en televisión.

El coloso ubicado en Miami Gardens, tiene capacidad para 75 mil 540 espectadores y tiene la particularidad que desde cualquier sector del campo se puede ver cómodamente el espectáculo.

Es sede de los Miami Dolphins (NFL), y Miami Hurricanes (Fútbol Americano Universitario), además ha albergado torneos como el Miami Open (Tenis), Orange Bowl (Fútbol Americano Universitario) y también será sede de la Copa del Mundo 2026.

Fue sede del Super Bowl de la NFL en cinco ediciones: 1989, 1995, 1999, 2007 y 2010. Los equipos de fútbol FC Barcelona y Guadalajara se enfrentaron en 2011, y el AC Milan y Chelsea FC en 2012.

Numerosos músicos realizaron conciertos allí, entre ellos The Who en 1989, Guns N' Roses en 1991, Pink Floyd en 1994, Madonna en 2008, Paul McCartney en 2010, U2 y The Black Eyed Peas en 2011. También: Justin Timberlake, Beyonce en la Formation Tour, 2016, Jay Z en 2013 y Taylor Swift en 2018.

El espectáculo de lucha libre profesional WrestleMania XXVIII se realizó el 1 de abril de 2012 con un total de 68 mil 363 espectadores.