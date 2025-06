Así es el imponente U.S. Bank Stadium donde jugará Guatemala:

-

El imponente U.S. Bank Stadium de la ciudad de Minneapolis en Minnesota será el escenario en donde la Selección de Guatemala se medirá a Canadá, en los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

Se inauguró en el 2016 con un costo de construcción cercano a los mil millones de dólares. Es una instalación multiusos con capacidad para 66 mil aficionados que se puede extender hasta 73 mil para algunos eventos.

The Concacaf Gold Cup Quarterfinal matches are set! One ticket gets you access to both games at U.S. Bank Stadium this Sunday.



Canada vs Guatemala at 3:00 pm

USA vs Costa Rica at 6:00 pm



️: https://t.co/CH4zasi7w6@Concacaf / @GoldCup pic.twitter.com/hau3MzQGrT — U.S. Bank Stadium (@usbankstadium) June 25, 2025

Es un estadio moderno, con un diseño único pensado en conectar con la ciudad. El recinto reemplazó al histórico Metrodome y es la casa de los Minnesota Vikings de la NFL.

Fue pensado para reflejar la cultura, el clima y el contexto de Minneapolis, inspirándose en las formaciones de hielo de las cercanas cataratas de San Antonio, así como en el diseño escandinavo, como las lanchas vikingas.

THE WEEKND pic.twitter.com/tjQXaxVig3 — U.S. Bank Stadium (@usbankstadium) June 15, 2025

Cuenta con un techo fijo de ETFE (un plástico transparente avanzado) que permite la entrada de la luz solar y evita que los protagonistas y los espectadores estén expuestos al clima local.

Además, tiene cinco espectaculares puertas pivotantes de vidrio que se abren en días de buen clima para dar la sensación de un espacio al aire libre capaces de conectarse visualmente con el skyline urbano.

Let's play ball! ⚾



The 2025 baseball season at U.S. Bank Stadium has officially begun with the first pitches being thrown today. For the full schedule, tickets, and more information visit https://t.co/SwX2cpAswL. pic.twitter.com/4sED54K2xR — U.S. Bank Stadium (@usbankstadium) March 4, 2025

Ha albergado eventos de talla mundial como el Super Bowl LII, partidos de la selección de futbol de Estados Unidos, juegos de equipos internacionales como Milan y Chelsea. Fue sede de los Summer X Games de 2017 a 2019 y juegos de béisbol.

También se han presentado artistas de la talla de Metallica, Taylor Swift, Beyoncé y recientemente The Weekend.