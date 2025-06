El mensaje de Nicholas Hagen, portero de Guatemala, sobre su lesión en la Copa Oro

-

Hagen emite un comunicado donde expresa su sentir tras la lesión sufrida ante Guadalupe

"Lamentablemente, sufrí una lesión que me deja fuera de lo que resta de la Copa Oro", así inicia su comunicado en redes sociales Nicholas Hagen, quien sufrió daño en su pierna derecha en el último despeje del partido ante Guadalupe, justo antes del pitazo final.

"Ahora estaré alentando con todo el corazón desde el costado. Confío plenamente en mis compañeros y en su entrega por nuestra Selección y que seguiremos sumando de manera positiva.", continúa el portero.

Según información extraoficial, el guardameta de 28 años podría estar 10 semanas fuera de acción, por lo que llegaría muy justo a los partidos de eliminatorias en septiembre, contra El Salvador y Panamá.

vs . Only one moves on. pic.twitter.com/pFYx4geoXg — Gold Cup (@GoldCup) June 25, 2025

La meta de Nicho está trazada: "Cada partido que viene es una final, y el objetivo está claro: ¡Clasificar al Mundial! Comienzo desde ya mi proceso de recuperación para volver más fuerte y estar listo para apoyar al equipo en septiembre".

El jugador del Columbus Crew había sufrido una fractura en la mano a principios de año, durante la pretemporada, que lo mantuvo fuera alrededor de tres meses.

Finalizó su comunicado agradeciendo el apoyo de la afición. "¡Vamos con todo, Guate!".