Así intentaron rescatar a motorista atropellado en zona 9 (video)

Otras imágenes muestran cómo varios testigos tratan de sacar al motorista, quien está atrapado entre ambos carros.

Larkin Daniel Hernández, de 22 años, resultó seriamente herido luego de que un hombre de la tercera edad lo impactara con su auto en tres ocasiones.

Pese a los intentos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para detener al conductor, este no escuchaba y seguía lastimando al motorista.

Cuando finalmente lograron detener el auto, un grupo se acercó para tratar de sacar al joven afectado, quien estaba prensado entre ambos autos y su motocicleta.

Estas imágenes muestran cómo varios intentan levantarlo, pero les resulta muy complicado ya que el agresor se negaba a retroceder el auto.

La gente reaccionando para ayudar al joven atrapado entre los carros.



Cómo van a dejar pasar este intento de asesinato solo así?



Hay que conseguirles buenos abogados a la familia, esto no se arregla con Q5,000. pic.twitter.com/QUOXJaUhDX — Fia (@fiaheisenberg) September 27, 2025

Los Bomberos Municipales indicaron a Soy502 que el joven resultó con una fractura en la tibia y peroné de la pierna derecha.

Hasta el momento se desconocen las causas del hecho, pero el caso ya está bajo investigación.