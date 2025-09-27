Versión Impresa
Así intentaron rescatar a motorista atropellado en zona 9 (video)

  • Por Jessica González
27 de septiembre de 2025, 13:26
Varios peatones intentaron rescatar al motorista. (Foto: captura de video)

Otras imágenes muestran cómo varios testigos tratan de sacar al motorista, quien está atrapado entre ambos carros.

EN CONTEXTO: Detienen a conductor que arrolla tres veces a motorista en zona 9 (video)

Larkin Daniel Hernández, de 22 años, resultó seriamente herido luego de que un hombre de la tercera edad lo impactara con su auto en tres ocasiones. 

Pese a los intentos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para detener al conductor, este no escuchaba y seguía lastimando al motorista. 

Cuando finalmente lograron detener el auto, un grupo se acercó para tratar de sacar al joven afectado, quien estaba prensado entre ambos autos y su motocicleta.

Estas imágenes muestran cómo varios intentan levantarlo, pero les resulta muy complicado ya que el agresor se negaba a retroceder el auto.

Los Bomberos Municipales indicaron a Soy502 que el joven resultó con una fractura en la tibia y peroné de la pierna derecha.

Hasta el momento se desconocen las causas del hecho, pero el caso ya está bajo investigación.

