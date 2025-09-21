Así llegan las cisternas con agua de Guatemala a San Salvador

-

Cisternas guatemaltecas llegaron esta madrugada a El Salvador para garantizar agua potable en el área metropolitana.

Un convoy de camiones cisterna proveniente de Guatemala llegó a San Salvador para reforzar el plan de abastecimiento de agua en el Área Metropolitana, una de las zonas más afectadas por la falta de suministro. Los camiones llegaron entre la noche del viernes 19 y la madrugada de este 20 de septiembre.

La llegada de estos camiones es parte de un esfuerzo del Gobierno de Nayib Bukele para garantizar que las familias salvadoreñas reciban el agua potable que la necesitan, especialmente en zonas donde la escasez ha afectado el suministro.

Como estrategia de el plan de contingencia los camiones cisterna de Guatemala llegan a San Salvador con agua potable. (Foto:SecPrensaSV)

Los camiones cisterna comenzaron a distribuir el agua en los puntos más críticos de la capital desde temprano este sábado.

La cooperación con Guatemala ha permitido abastecer del líquido a cientos de familias.

Además de los camiones cisterna, se habilitó un plan de distribución que prioriza las zonas más vulnerables. Aunque la situación sigue siendo delicada, la llegada de estos camiones permite a muchas familias que temían enfrentar un período más largo sin agua potable.

Varias entidades han permitido que los camiones lleguen de manera rápida hacia la zona metropolitana para llevar agua a las zonas afectadas.

Más de 100 camiones cisterna están apoyando la distribución de agua potable, en las comunidades de San Salvador y La Libertad.



Las familias de distintas residenciales y colonias respaldan el Plan de Contingencia y destacan la rapidez de las acciones. pic.twitter.com/oTFa4KTSj4 — Noticiero El Salvador (@NoticieroSLV) September 20, 2025

Crisis hídrica

Una emergencia en el Sistema Zona Norte de San Salvador dejó a miles de familias sin agua potable, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes. La avería en una tubería principal está siendo reparada, pero mientras tanto, se implementó un plan de contingencia para garantizar el suministro a los afectados.

Para hacer frente a la crisis, el Gobierno de El Salvador solicitó apoyo a Guatemala, Mixco y Asunción Mita. Desde estas localidades llegaron camiones cisterna cargados de agua.

Según el medio Diario El Salvador, los camiones cisterna permiten mitigar la crisis.