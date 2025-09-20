Camiones de Guatemala abastecen de agua El Salvador tras emergencia

-

Los habitantes de la zona metropolitana de San Salvador padecen de la falta de servicio en los últimos días.

Una flota de camiones cisterna abastecen este fin de semana varias zonas de San Salvador, El Salvador.

Esto se debe a una emergencia que se produjo en una tubería del Sistema Zona Norte de esa ciudad, donde se realizan las reparaciones para restablecer el servicio.

Sin embargo, las autoridades de ese país recurrieron al apoyo de camiones provenientes de la ciudad de Guatemala, Mixco y Asunción Mita que llevaron agua para abastecer a cientos de familias, de acuerdo con Diario El Salvador.

#PlanDeContingencia | Con la llegada de los camiones cisterna, provenientes de Guatemala, se refuerza el plan de contingencia implementado por el Gobierno del Presidente @nayibbukele para abastecer de agua a las familias del Área Metropolitana de San Salvador. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/m0kbLf43VY — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 20, 2025

Los camiones llegaron entre la noche del viernes 19 y la madrugada de este 20 de septiembre.

Los camiones llegaron con rapidez al coordinar la llegada inmediata del agua a la capital salvadoreña.

La logística de entrada de los camiones fue coordinada por personal de la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Gobernación de El Salvador, para facilitar el desplazamiento y puesta en operación inmediata.

Se espera que en las próximas horas el servicio se pueda restablecer en esa localidad.