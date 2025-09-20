Versión Impresa
Camiones de Guatemala abastecen de agua El Salvador tras emergencia

  • Por Fredy Hernández
20 de septiembre de 2025, 15:49
Una flota de camiones provenientes de Guatemala llegaron a varias zonas de San Salvador debido a un percance con el sistema de distribución. (Foto: Diario El Salvador)

Los habitantes de la zona metropolitana de San Salvador padecen de la falta de servicio en los últimos días. 

Una flota de camiones cisterna abastecen este fin de semana varias zonas de San Salvador, El Salvador

Esto se debe a una emergencia que se produjo en una tubería del Sistema Zona Norte de esa ciudad, donde se realizan las reparaciones para restablecer el servicio. 

Sin embargo, las autoridades de ese país recurrieron al apoyo de camiones provenientes de la ciudad de Guatemala, Mixco y Asunción Mita que llevaron agua para abastecer a cientos de familias, de acuerdo con Diario El Salvador. 

Los camiones llegaron entre la noche del viernes 19 y la madrugada de este 20 de septiembre

Los camiones llegaron con rapidez al coordinar la llegada inmediata del agua a la capital salvadoreña.
La logística de entrada de los camiones fue coordinada por personal de la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Gobernación de El Salvador, para facilitar el desplazamiento y puesta en operación inmediata.

Se espera que en las próximas horas el servicio se pueda restablecer en esa localidad. 

