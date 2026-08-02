¡Atención! Así cambiará el tránsito por la Feria de Jocotenango

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La feria estará instalada del 8 al 16 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.

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La tradicional Feria de Jocotenango está a punto de iniciar, marcando el comienzo de una de las actividades más concurridas por ser la celebración de Nuestra Señora de la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.

Por ello, las autoridades han anunciado cambios en el tránsito y rutas alternas para facilitar la movilidad de los visitantes y conductores.

A partir de esta semana, Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, informó que durante las noches se brindará apoyo al traslado de materiales y estructuras para la instalación de las amenidades en el Hipódromo del Norte, de la zona 2.

Rutas alternas

Montejo recomienda a los usuarios que necesiten ingresar al sector de Barrio Moderno o el Centro Histórico utilizar como rutas alternas la 10a., 11a. o 12a. avenida. De esta manera podrán dirigirse hacia la diagonal frente al Cerrito del Carmen, en Barrio Moderno, y continuar hacia la 10a. avenida de la zona 1.

También podrán utilizar el Periférico, pasando por la Cervecería o la finca El Zapote, para ingresar por la 2a. avenida y 2a. calle de la zona 2, rumbo al Instituto Nacional Centro América.

Recomendaciones

Montejo explicó que reforzarán las medidas para que los conductores respeten las señales de tránsito, por lo que solicitan no parquearse en la calle o lugares no autorizados así como anticipar su salida dada la esperada afluencia del sector.

La autoridad municipal agregó que la Municipalidad de Guatemala no autoriza a ninguna persona a realizar cobros por estacionamiento.

Montejo señaló que, si alguien exige un pago contra la voluntad del usuario, podría tratarse de una extorsión, por lo que recomendó presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.