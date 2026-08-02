Inter Miami empata con el Columbus Crew en el regreso de Messi

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El Inter Miami no pudo celebrar con una victoria el regreso de Lionel Messi a la MLS.

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El conjunto de Florida empató 2-2 con el Columbus Crew en casa, tras dejar escapar la ventaja en la recta final del encuentro.

Las garzas golpearon primero al minuto 16 con una brillante definición de Luis Suárez, quien sorprendió al arquero Patrick Schulte con un disparo de larga distancia al verlo adelantado.

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Sin embargo, la visita igualó antes del descanso. Un centro de Taha Habroune terminó en un desafortunado autogol de Casemiro, quien disputó su primer partido como local con el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos y desvió el balón hacia su propia portería.

El Inter reaccionó de inmediato y recuperó la ventaja antes del entretiempo. El charrúa volvió a ser protagonista al enviar un preciso centro desde la línea de fondo que Noah Allen convirtió en el 2-1 con un certero cabezazo.

Lionel MESSI vuelve al Inter de Miami después de jugar una final de Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/ozzDjMNWRL — Nota Futbol (@nota_fc) August 2, 2026

La "Pulga" ingresó desde el banquillo al minuto 53 y dejó destellos de su calidad con varias intervenciones ofensivas, aunque fue perdiendo protagonismo conforme avanzó el partido.

El club de Ohio no renunció al ataque y encontró el empate cerca del final. El español Brais Méndez, en su debut en la MLS, ejecutó un tiro libre que sorprendió al guardameta Rocco Ríos y decretó el 2-2 definitivo.

*Con información de agencias