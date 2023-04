El increíble cambio de Alyson Stoner tras 20 años de "Más barato por docena"

La actriz estadounidense ha cambiado drásticamente a lo largo de su exitosa carrera artística.

Con solo ocho años, Alyson Stoner recibió su primera propuesta para estar en la pantalla gracias a su carisma y habilidad con el baile frente a cámaras.

En 2003, la actriz estadounidense interpretó a Sarah Baker, una niña traviesa y rebelde en la exitosa película "Más barato por docena". Desde ese momento, fue tomada en cuenta para ser parte de varios programas reconocidos.

En 2002 trabajó en Mike's Super Short Show, de Disney. De 2005 a 2007 apareció en la serie "Zack y Cody" y también en Phineas y Ferb como actriz de doblaje.

Alyson Stoner apareció en "Zack y Cody". (Foto: Pinterest)

Otro de sus recordados papeles fue el que interpretó en Camp Rock, como una habilidosa bailarina llamada Caitly Gellar. Más adelante formó parte de la cinta "Step up".

Actualmente, Alyson Stoner tiene 29 años y continúa con su carrera artística, sobretodo con su pasión que es el baile. En 2019 tuvo una participación durante la actuación de Missy Elliot en los MTV Video Music Awards.

Además de bailar y actuar, se ha aventurado al canto. En 2016 lanzó su EP "Beat the System" y uno más llamado "While you were sleeping" en 2016.

Es muy activa en redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. Ahí comparte con ellos sus vivencias diarias y experiencias especiales con sus seres queridos.

Así ha sido su transformación:

Stoner comenzó desde los 8 años a actuar. (Foto: The Suit Life Wiki)

Alyson Stoner inició su carrera desde muy joven. (Foto: redes sociales)

Su apariencia ha cambiado drásticamente. (Foto: redes sociales)

Alyson Stoner en Camp Rock. (Foto: redes sociales)

Su aspecto físico ha variado. (Foto: redes sociales)

Alyson Stoner promueve la salud mental y física. (Foto: captura de video)