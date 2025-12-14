Cayalá se llenó de alegría con el Desfile de Globos Gigantes

El desfile arrancó con varias sorpresas que emocionaron a los asistentes de este evento en las instalaciones de Ciudad Cayalá.
EN CONTEXTO: Desfile de globos gigantes de Cayalá tendrá una invitada especial
Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo el Desfile de globos Gigantes en Ciudad Cayalá, evento que reunió a cientos de familias guatemaltecas para observar y disfrutar de la magia de la navidad.
Al inicio del evento, se tuvo el corte del listón inaugural, donde la cantante Gaby Moreno realizó una presentación especial para dar inicio con el recorrido.
Bandas musicales, motivaron y dieron un ambiente célebre a esta actividad que se realiza cada año.