Desfile de globos gigantes de Cayalá tendrá una invitada especial

Este año, el desfile contará con tres nuevas y grandes figuras de globo: un perrito navideño y una pareja de pequeños duendes de Santa, que animarán y sorprenderán a los asistentes.
EN CONTEXTO: ¡Tres nuevas figuras! Detalles del Desfile de Globos Gigantes en Cayalá
Por redes sociales, se anunció que el Desfile de globos gigantes contará con una invitada especial, se trata de la guatemalteca Gaby Moreno.
Moreno estará en el corte del listón que inaugurará este gran evento, esperado por muchas familias guatemaltecas.
Este desfile contará con los llamativos y espectaculares globos gigantes, carrozas navideñas especiales que recorrerán el lugar al ritmo de bailes, música en vivo, burbujas y dinámicas familiares.
También a las 12:30 horas, la cantante realizará una presentación especial en la Plaza Principal de Cayalá, además de otros shows como parte del cierre del evento.